“Con él no te lo pensaste tanto” Álvaro descubre que Amanda y César se van a casar

Mariví le prestó a César y Amanda la casa de la playa para que se pudiesen esconder de las garras de Octavio mientras pensaban cuál sería su próximo paso. Pero Álvarose les ha adelantado, y ha descubierto en cuestión de días el paradero desconocido de los dos amantes.

Sin pensárselo dos veces, se ha presentado en la casa gritando, y su sorpresa ha sido enorme cuando ha visto que se encontraba acompañada de César. El joven ha ignorado al mexicano y ha intentado convencerla de que volviese a casa, pero no ha habido manera: “No me trates como si fuese idiota”.

“Estás dando la espalda a todos los que te queremos por culpa de este impresentable”, ha insistido Álvaro una vez más, pero el no de Amanda ha sido rotundo: “Este impresentable va a ser mi marido”, le ha espetado.

Álvaro se ha quedado paralizado al escuchar estas palabras, y se ha marchado al instante al descubrir sus planes de boda: “Con él no te lo has pensado tanto, ¿eh?”, ha dicho con el corazón roto.

¿Se lo contará a Octavio? ¿Hará algo para impedir la boda?