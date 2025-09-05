Antena 3 LogoAntena3
Los protagonistas de Las hijas de la criada, ante el juicio de los fans de la novela: "Esperamos cumplir sus expectativas"

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi confiesan si han leído la novela de Sonsoles Ónega y si sienten presión por protagonizar la adaptación de un Premio Planeta.

Patri Bea
Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi no han querido perderse la presentación de Las hijas de la criada en el FesTVal de Vitoria. La adaptación del Premio Planeta de Sonsoles Ónega llegará a atresplayer en el mes de noviembre y podrá verse posteriormente en el Prime Time de Antena 3.

La novela de Sonsoles Ónega ha vendido más de medio millón de ejemplares desde su publicación y lleva ya veinte ediciones. Los lectores tienen muchas expectativas con la adaptación que ha preparado Atresmedia y por eso hemos querido preguntarles a los actores que encarnan a los protagonistas si sienten cierta presión por el juicio de los fans.

Las cuatro mujeres protagonistas han querido leer Las hijas de la criada antes de rodar la serie, mientras que Alain Hernández ha preferido esperar a terminar de grabarla para no "intoxicarse" y centrarse en l la información de la adaptación. "Creo que se ha hecho un trabajo increíble y que les va a gustar a todas las fans", puntualizaba el actor.

"Estoy muy emocionada y espero cumplir las expectativas", recalcaba Judith Fernández, Clara en la serie. Todos confían en que Las hijas de la criada sea un éxito y están deseando que los espectadores disfruten de ella.

Así comienza Las hijas de la criada

En el año 1900, en el pazo Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas: Catalina y Clara. La primera es hija de doña Inés, una mujer de buena posición y respetaba, mientras que la segunda es la hija de la criada del pazo, Renata. Aunque pertenecen a dos familias muy diferentes, ambas tienen mucho más en común de lo que puede llegar a parecer.

Un plan de venganza cambiará el destino de estas dos niñas y revolucionará la vida de sus familias. Pasiones, mentiras, reproches, lucha de clases y sorpresas inesperadas es lo que nos espera en una serie en la que viajaremos por las primeras décadas del siglo XX.

