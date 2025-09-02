“No me da miedo el camino si es contigo”: Bahar le entrega su corazón y su futuro a Evren

Bahar ya no tiene dudas. Después de la fuerte pelea que ha tenido con Timur, ha comprendido que no quiere seguir mirando atrás ni dejar que el pasado siga marcando su vida.

En medio de los reproches de Timur, que la acusó de estar obsesionada y de solo pensar en volver a casarse, Bahar se ha dado cuenta de que esas palabras eran, en realidad, la confirmación de lo que más temía: seguir atrapada en un círculo que no le dejaba ser feliz.

Dolida, pero también liberada, ha tomado una decisión. Se ha presentado en el portal de Evren, lo ha mirado a los ojos y le ha dicho que ya no hay dudas, que lo quiere a él y que está lista para casarse. “La Bahar que eligió a Timur no es la misma que ha elegido a Evren. A ti te quiero de verdad, contigo no tengo miedo al camino”, le ha confesado antes de ponerse el anillo.

Evren, que acaba de aceptar un trabajo en los Estados Unidos, se ha quedado sin palabras. Pero al escucharla, ha entendido que Bahar esta vez hablaba con el corazón. Entonces la ha besado y han pasado la noche juntos. Tras tanto dolor, Bahar ha dejado atrás a Timur y ha elegido compartir su vida con Evren. ¿Habrá boda finalmente?