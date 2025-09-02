Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 2 de septiembre

“No me da miedo el camino si es contigo”: Bahar le entrega su corazón y su futuro a Evren

Después de tantas dudas, ha encontrado la claridad: el amor que siente por Evren es más fuerte que cualquier miedo.

“No me da miedo el camino si es contigo”: Bahar le entrega su corazón y su futuro a Evren

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Bahar ya no tiene dudas. Después de la fuerte pelea que ha tenido con Timur, ha comprendido que no quiere seguir mirando atrás ni dejar que el pasado siga marcando su vida.

En medio de los reproches de Timur, que la acusó de estar obsesionada y de solo pensar en volver a casarse, Bahar se ha dado cuenta de que esas palabras eran, en realidad, la confirmación de lo que más temía: seguir atrapada en un círculo que no le dejaba ser feliz.

Dolida, pero también liberada, ha tomado una decisión. Se ha presentado en el portal de Evren, lo ha mirado a los ojos y le ha dicho que ya no hay dudas, que lo quiere a él y que está lista para casarse. “La Bahar que eligió a Timur no es la misma que ha elegido a Evren. A ti te quiero de verdad, contigo no tengo miedo al camino”, le ha confesado antes de ponerse el anillo.

Evren, que acaba de aceptar un trabajo en los Estados Unidos, se ha quedado sin palabras. Pero al escucharla, ha entendido que Bahar esta vez hablaba con el corazón. Entonces la ha besado y han pasado la noche juntos. Tras tanto dolor, Bahar ha dejado atrás a Timur y ha elegido compartir su vida con Evren. ¿Habrá boda finalmente?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“No me da miedo el camino si es contigo”: Bahar le entrega su corazón y su futuro a Evren

“No me da miedo el camino si es contigo”: Bahar le entrega su corazón y su futuro a Evren

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis intenta normalizar su relación con Cristina tras su beso con ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luis intenta normalizar su relación con Cristina tras su beso con ella

Capítulo 384 de Sueños de libertad; 2 de septiembre: El futuro político de Pelayo, en peligro tras el escándalo de la fábrica

Capítulo 384 de Sueños de libertad; 2 de septiembre: El futuro político de Pelayo, en peligro tras el escándalo de la fábrica

Gabriel se adelanta a Andrés y sorprende a Begoña con un plan muy especial para celebrar su cumpleaños
Capítulo 384

Gabriel se adelanta a Andrés y sorprende a Begoña con un plan muy especial para celebrar su cumpleaños

Irene le pide a Diga que no caiga en la trampa de don Pedro: “Él sabe que mataste a Jesús y te está chantajeando”
Capítulo 384

Irene le pide a Diga que no caiga en la trampa de don Pedro: “Él sabe que mataste a Jesús y te está chantajeando”

Damián da un paso más y se acerca a Tasio para intentar solucionar las cosas entre ambos, pero él vuelve a rechazarlo
Capítulo 384

Damián da un paso más y se acerca a Tasio para intentar solucionar las cosas entre ambos, pero él vuelve a rechazarlo

El patriarca quiere reconciliarse con su hijo pequeño y le invita a cenar a casa. Sin embargo, no recibe la respuesta esperada.

Cristina intenta aclarar las cosas tras su beso con Luis, pero él no quiere hablar del tema
Capítulo 384

Cristina intenta aclarar las cosas tras su beso con Luis, pero él no quiere hablar del tema

La hija de Irene cree que debe hablar con su jefe, pero el perfumista prefiere guardar silencio y evita hablar de ello.

Nükhet se enfrenta a su otra yo en el espejo: la escena más inquietante en la mansión Korhan

Nükhet se enfrenta a su otra yo en el espejo: la escena más inquietante en la mansión Korhan

El destino sorprende a Bahar con la noticia más inesperada: su embarazo, esta noche en Renacer

El destino sorprende a Bahar con la noticia más inesperada: su embarazo, esta noche en Renacer

Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Publicidad