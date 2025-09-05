Capítulo 387
Andrés rechaza la idea de María de formar una familia juntos
Aun con Begoña en la cabeza, Andrés se niega a adoptar un bebé con María, no cree que puedan darle un futuro seguro.
María sigue con su idea de adoptar un niño/a para formar una familia junto a Andrés. Y está dispuesta a hacer lo que haga falta.
Sin embargo, Andrés, que todavía piensa en Begoña, no se ve con fuerzas de hacerlo: no cree que María y él puedan ser unos buenos padres para la criatura.
A pesar de la insistencia de María, él se niega en rotundo. Por ello, le empieza a recriminar que todavía va "mendigando el amor de Begoña", lo que a él le sienta verdaderamente mal.
¿Conseguirá aceptar que Begoña está empezando una relación con Gabriel? ¿Se conformará María con esta respuesta o presionará a Andrés para adoptar?
