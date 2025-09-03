Renacer | 2 de septiembre
“Siento que te he perdido, mamá”: Uras se sincera con su madre tras enterarse de su boda con Evren
Uras no ha podido ocultar lo que siente después de saber que Bahar ha decidido casarse con Evren.
Bahar ha sentido la necesidad de hablar con su hijo para contarle sus planes de boda con Evren y, quizá, su embarazo.
Uras no se lo ha puesto fácil. “Lo sé, mamá. Lo sabe todo el hospital”, ha respondido decepcionado. Bahar ha intentado suavizar la situación: “Si todo el hospital lo sabe, entonces está fuera de mi control. ¿Qué opinas?”.
La respuesta de su hijo la ha desarmado. “Siento que te he perdido, mamá. Eso opino”. Al escuchar esas palabras tan duras, Bahar ha intentado tranquilizarlo: “No me voy a ningún lado. Siempre voy a estar contigo. No reacciones como un niño”.
Pero Uras no hablaba de miedo a quedarse solo, sino de la falta de confianza. “No es por la boda en sí. Es porque en circunstancias normales me lo habrías contado tú primero. Incluso Evren me lo habría consultado antes”.
A punto de llorar, Bahar ha querido dejarlo claro: “No te aparté de nada. Solo necesitaba pensar, tomarme un tiempo antes de decidir. Nunca quise hacerte daño”.
La tensión poco a poco se ha disuelto. “No estoy enfadado. Si es lo que te hace feliz, adelante. Solo que… no he podido preguntarte, no hemos hablado. No te he felicitado aún. Eso es todo”.
Al final, madre e hijo se han abrazado y Uras le ha dado la enhorabuena. ¿Qué pensará cuando sepa que espera un hijo de Evren?
