Capítulo 387

"Sin ti me siento perdida": Marta, rota, le dedica unas líneas a Fina en su diario

De la Reina, totalmente destrozada, intenta canalizar su dolor desahogándose en su diario, donde antes escribía las alegrías de compartir su vida junto a Fina.

Marta de la Reina

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Marta sigue muy triste tras la marcha de Fina.

La joven no consigue asimilar que su amor se haya ido, en principio, para siempre, sin revelar dónde está o qué va a pasar con su relación.

A pesar de que todos los que la rodean intentan consolarla, Marta necesita desahogarse y llorar a Fina ella sola: ni Damián, ni Digna, ni Carmen pueden curar el dolor que siente.

Como tantas veces ha hecho, la empresaria comienza a escribir en su diario, mientras bebe sola en su despacho. En ese diario donde tantas veces relató la felicidad y los buenos momentos con Fina, ahora le sirve para canalizar su dolor y su frustración.

Rota en lágrimas, le dedica unas palabras... ¿de despedida?

"Amor mío, los días pasan y me aferro a tu recuerdo para intentar seguir con mi vida", le relata De la Reina.

¿Conseguirá superar en algún momento su marcha?

