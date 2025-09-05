Capítulo 387
"Sin ti me siento perdida": Marta, rota, le dedica unas líneas a Fina en su diario
De la Reina, totalmente destrozada, intenta canalizar su dolor desahogándose en su diario, donde antes escribía las alegrías de compartir su vida junto a Fina.
Publicidad
Marta sigue muy triste tras la marcha de Fina.
La joven no consigue asimilar que su amor se haya ido, en principio, para siempre, sin revelar dónde está o qué va a pasar con su relación.
A pesar de que todos los que la rodean intentan consolarla, Marta necesita desahogarse y llorar a Fina ella sola: ni Damián, ni Digna, ni Carmen pueden curar el dolor que siente.
Como tantas veces ha hecho, la empresaria comienza a escribir en su diario, mientras bebe sola en su despacho. En ese diario donde tantas veces relató la felicidad y los buenos momentos con Fina, ahora le sirve para canalizar su dolor y su frustración.
Rota en lágrimas, le dedica unas palabras... ¿de despedida?
"Amor mío, los días pasan y me aferro a tu recuerdo para intentar seguir con mi vida", le relata De la Reina.
¿Conseguirá superar en algún momento su marcha?
Publicidad