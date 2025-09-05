"Sin ti me siento perdida": Marta, rota, le dedica unas líneas a Fina en su diario

Marta sigue muy triste tras la marcha de Fina.

La joven no consigue asimilar que su amor se haya ido, en principio, para siempre, sin revelar dónde está o qué va a pasar con su relación.

A pesar de que todos los que la rodean intentan consolarla, Marta necesita desahogarse y llorar a Fina ella sola: ni Damián, ni Digna, ni Carmen pueden curar el dolor que siente.

Como tantas veces ha hecho, la empresaria comienza a escribir en su diario, mientras bebe sola en su despacho. En ese diario donde tantas veces relató la felicidad y los buenos momentos con Fina, ahora le sirve para canalizar su dolor y su frustración.

Rota en lágrimas, le dedica unas palabras... ¿de despedida?

"Amor mío, los días pasan y me aferro a tu recuerdo para intentar seguir con mi vida", le relata De la Reina.

¿Conseguirá superar en algún momento su marcha?