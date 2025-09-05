Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 387 de Sueños de libertad; 5 de septiembre: Tasio se enfrenta a su padre alejándose todavía más de él

Lo que parecía que iba a ser un acercamiento entre padre e hijo ha acabado de la peor de las maneras.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Damián ha intentado tender lazos con Tasio. Quería reconciliarse con él y, por eso, le invitó a cenar a su casa.

Aunque él un principio no le hacía mucha gracia, finalmente aceptó la invitación aconsejada por su madre y Carmen, pero las cosas no han salido como el patriarca esperaba.

Tasio se ha sentido utilizado y se ha enfrentado a su padre. Cree que solo le ha invitado a esa cena para ganarse su voto en las juntas. ¿Podrán algún día reconciliarse?

La empresa sigue sumida en un gran caos por la crisis sanitaria en la que se encuentra. Gabriel les ha comunicado a Damián y a Andrés que no irán a juicio, aunque tendrán que pagar una indemnización a los afectados lo que supondrá un gran gasto para la empresa.

Por otro lado, Begoña se ha enterado por Julia que María quiere adoptar a un hijo y que Andrés está pensándolo, aunque él tiene claro que no es una buena idea y que ese niño nunca podría salvar su matrimonio.

Además, Gema ha decidido no quedarse con la cantina lo que ha provocado una gran alegría por parte de Claudia que, todavía, tiene esperanzas en que su amigo Gaspar no se marche de la colonia.

Por otro lado, Joaquín se ha enfrentado duramente a don Pedro tras descubrir su verdadera cara y todo el daño que le ha hecho a su familia. Le ha exigido que deje libre a su madre y que abandone la dirección de la empresa. ¿Qué pasará? ¡No te pierdas todo lo que ha pasado!

Revive este capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.

