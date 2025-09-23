Tres tumbas abiertas en el jardín anuncian el destino más macabro para Rengin, Bahar y Cagla

El pánico se ha apoderado de la habitación donde están secuestradas. De repente, Cagla ha mirado por la ventana y ha visto algo horrible: en el jardín, unos hombres estaban cavando tres hoyos muy grandes. Bahar, que no quería creerlo, ha intentado buscar otra explicación: "¿Están plantando árboles?". Pero era imposible engañarse: estaba claro que eran tres tumbas.

Mientras ellas veían eso con pánico, su secuestrador, Haldun, estaba hablando por teléfono con Tura. El hombre le ha pedido que por favor no les hiciera daño a las mujeres. Pero Haldun estaba muy enfadado y le ha echado toda la culpa por cómo habían salido las cosas. Le ha llegado a decir: "Por tu culpa, vamos a perder a tres mujeres".

Tura, desesperado, le ha recordado que todavía necesitan que Rengin firme unos papeles importantes. Sin embargo, la llamada ha acabado con una amenaza muy clara. Haldun le ha advertido a Tura que no intente engañarle para ganar tiempo, porque si lo hace, "acabaré con tu vida antes que con la de ellas".

El reloj corre en contra de Bahar, Rengin y Cagla. ¿Ocurrirá un milagro? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Renacer.