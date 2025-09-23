Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 22 de septiembre

Tres tumbas abiertas en el jardín anuncian el destino más macabro para Rengin, Bahar y Cagla

Mientras las doctoras miran desde la ventana cómo cavan sus tumbas, su secuestrador confirma por teléfono sus peores temores: el plan ha fallado y sus vidas penden de un hilo.

Tres tumbas abiertas en el jardín anuncian el destino más macabro para Rengin, Bahar y Cagla

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

El pánico se ha apoderado de la habitación donde están secuestradas. De repente, Cagla ha mirado por la ventana y ha visto algo horrible: en el jardín, unos hombres estaban cavando tres hoyos muy grandes. Bahar, que no quería creerlo, ha intentado buscar otra explicación: "¿Están plantando árboles?". Pero era imposible engañarse: estaba claro que eran tres tumbas.

Mientras ellas veían eso con pánico, su secuestrador, Haldun, estaba hablando por teléfono con Tura. El hombre le ha pedido que por favor no les hiciera daño a las mujeres. Pero Haldun estaba muy enfadado y le ha echado toda la culpa por cómo habían salido las cosas. Le ha llegado a decir: "Por tu culpa, vamos a perder a tres mujeres".

Tura, desesperado, le ha recordado que todavía necesitan que Rengin firme unos papeles importantes. Sin embargo, la llamada ha acabado con una amenaza muy clara. Haldun le ha advertido a Tura que no intente engañarle para ganar tiempo, porque si lo hace, "acabaré con tu vida antes que con la de ellas".

El reloj corre en contra de Bahar, Rengin y Cagla. ¿Ocurrirá un milagro? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Renacer.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Tres tumbas abiertas en el jardín anuncian el destino más macabro para Rengin, Bahar y Cagla

Tres tumbas abiertas en el jardín anuncian el destino más macabro para Rengin, Bahar y Cagla

Bahar no soporta el insulto a los médicos y paga caro su valentía: ¡arruina la única oportunidad de escapar!

Bahar no soporta el insulto a los médicos y paga caro su valentía: ¡arruina la única oportunidad de escapar!

"¿Vas a dejarme sola?": la pregunta inocente de Seren que destroza a Efsun y su terrible secreto

"¿Vas a dejarme sola?": la pregunta inocente de Seren que destroza a Efsun y su terrible secreto

“Que se aferre a la vida”: Timur le da un consejo a Efsun sin saber que le queda menos de un año
Renacer | 22 de septiembre

“Que se aferre a la vida”: Timur le da un consejo a Efsun sin saber que le queda menos de un año

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro
Resumen

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

La joven cree que a Irene le va a pesar dejar morir a su hermano sin haber tenido con él una sincera conversación sobre todo lo que han vivido.

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!
Capítulo 398

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

Gabriel avisa a María de las intenciones de Luz y Begoña antes de que sea demasiado tarde.

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Es nombre es lujurioso”

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Ese nombre es lujurioso”

Publicidad