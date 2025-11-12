Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Revívelo

Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Bahar ha demostrado que está más viva que nunca. La tensión entre ambos crece y nadie sabe hasta dónde puede llegar.

Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Publicidad

Bahar ha vuelto a brillar en el quirófano. Tras su éxito salvando a madre e hija, ha salido con la cabeza alta, convencida de que ha demostrado su valía. Pero Harun la esperaba fuera, dispuesto a convertir su triunfo en otra batalla.

El nuevo jefe no la ha felicitado. En su lugar, la ha acusado de haber puesto en riesgo las dos vidas: “Tu exceso de confianza te llevará a cometer errores mucho más graves”, le ha dicho con dureza.

Bahar, sin miedo, le ha plantado cara, dejando clara su postura: “No vas a desgastarme ni echarme de aquí, Harun. No pienso concederte el placer de la venganza”. Lejos de enfadarse, él ha sonreído. Por primera vez ha visto en Bahar a una rival digna. “Lo que esperaba era oír que te habías rendido”, ha admitido con ironía.

Desde la distancia, Evren ha presenciado el momento. Ha visto cómo la tensión entre ambos se ha vuelto casi palpable y se ha dado cuenta de que Harun está enamorado de Bahar.

Dicen que del odio al amor hay un paso, ¿Qué acabará pasando entre ellos? Lo iremos descubriendo en cada capítulo de Renacer.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Harun besa a Bahar por sorpresa y Evren se queda destrozado al verlo con sus propios ojos
Renacer 11 de noviembre

Harun besa a Bahar por sorpresa y Evren se queda destrozado al verlo con sus propios ojos

“El auténtico Timur está aquí”: Uras pierde el control y humilla a Evren frente a Bahar
Renacer 11 de noviembre

“El auténtico Timur está aquí”: Uras pierde el control y humilla a Evren frente a Bahar

Seren y Uras se enfrentan como nunca: ella lo acusa de infidelidad y le devuelve el anillo
Renacer 11 de noviembre

Seren y Uras se enfrentan como nunca: ella lo acusa de infidelidad y le devuelve el anillo

Los celos y la desconfianza lo destruyen todo. Ella lo acusa de infidelidad y le devuelve el anillo, marcando el final de su historia de amor.

Su primera cita termina en lágrimas: Çağla no puede seguir fingiendo que está bien
Renacer 11 de noviembre

Su primera cita termina en lágrimas: Çağla no puede seguir fingiendo que está bien

Tras la muerte de Tolga, su cita a ciegas se ha convertido en una dura lección: no se puede correr cuando el corazón todavía está de duelo.

Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

Bahar demuestra a Harun que es una gran doctora en una operación imposible

Bahar demuestra a Harun que es una gran doctora en una operación imposible

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe anuncia en la junta quién será el nuevo director de la fábrica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe anuncia en la junta quién será el nuevo director de la fábrica

Publicidad