Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Bahar ha vuelto a brillar en el quirófano. Tras su éxito salvando a madre e hija, ha salido con la cabeza alta, convencida de que ha demostrado su valía. Pero Harun la esperaba fuera, dispuesto a convertir su triunfo en otra batalla.

El nuevo jefe no la ha felicitado. En su lugar, la ha acusado de haber puesto en riesgo las dos vidas: “Tu exceso de confianza te llevará a cometer errores mucho más graves”, le ha dicho con dureza.

Bahar, sin miedo, le ha plantado cara, dejando clara su postura: “No vas a desgastarme ni echarme de aquí, Harun. No pienso concederte el placer de la venganza”. Lejos de enfadarse, él ha sonreído. Por primera vez ha visto en Bahar a una rival digna. “Lo que esperaba era oír que te habías rendido”, ha admitido con ironía.

Desde la distancia, Evren ha presenciado el momento. Ha visto cómo la tensión entre ambos se ha vuelto casi palpable y se ha dado cuenta de que Harun está enamorado de Bahar.

Dicen que del odio al amor hay un paso, ¿Qué acabará pasando entre ellos? Lo iremos descubriendo en cada capítulo de Renacer.