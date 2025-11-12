Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 435

Julia acepta ilusionada que la adopten Begoña y Gabriel: "¡Llevo tanto tiempo deseando tener un hermano!"

De primeras, la niña no entiende muy bien lo que le dice Begoña, pero cuando se lo explica mejor, muy emocionada, dice que sí.

Julia

Begoña le ha explicado a la niña que Gabriel y ella quieren adoptarla... Aunque le preocupa especialmente que la alejen de su abuelo, su madre le ha dejado claro que siempre estará cerca de Damián.

Además, Begoña le ha contado que el bebé en camino será su hermano legalmente... ¡lo que ella siempre ha querido!

Tras un primer momento de duda, Julia, ha aceptado muy ilusionada.

¡Gabriel y Begoña van a ser sus nuevos padres!

