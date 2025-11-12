Julia acepta ilusionada que la adopten Begoña y Gabriel: "¡Llevo tanto tiempo deseando tener un hermano!"

Begoña le ha explicado a la niña que Gabriel y ella quieren adoptarla... Aunque le preocupa especialmente que la alejen de su abuelo, su madre le ha dejado claro que siempre estará cerca de Damián.

Además, Begoña le ha contado que el bebé en camino será su hermano legalmente... ¡lo que ella siempre ha querido!

Tras un primer momento de duda, Julia, ha aceptado muy ilusionada.

¡Gabriel y Begoña van a ser sus nuevos padres!