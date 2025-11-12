Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Renata es uno de los personajes principales de Las hijas de la criada, serie basada en la novela de Sonsoles Ónega que se estrenará en atresplayer el próximo 30 de noviembre. Ella es la desencadenante de toda la historia que cambiará por completo la vida de los Valdés.

Carlota Baró es la actriz que da vida a Renata, una joven impulsiva y pasional que la actriz define como “una superviviente dentro de esos tiempos”. Sigue su instinto y sabe lo que quiere y es un ser “completamente libre”-

La actriz ha querido recalcar que Renata es “una mujer que lucha mucho para que la clase más humilde tenga dignidad. Ella es una mujer humilde, pero digna”. Eso sí, su personalidad cambiará mucho con el paso de los años.

Después de tomar una decisión que cambiará su vida y la de los Valdés, conoceremos a una Renata muy distinta con nuevos problemas a los que enfrentarse. ¡Descubre más detalles sobre ella en el vídeo de arriba!