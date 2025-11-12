Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Una mujer impulsiva

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

La actriz interpreta a uno de los personajes principales de la serie y cambiará el rumbo y el destino de la familia Valdés Lazariego.

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Publicidad

Renata es uno de los personajes principales de Las hijas de la criada, serie basada en la novela de Sonsoles Ónega que se estrenará en atresplayer el próximo 30 de noviembre. Ella es la desencadenante de toda la historia que cambiará por completo la vida de los Valdés.

Carlota Baró es la actriz que da vida a Renata, una joven impulsiva y pasional que la actriz define como “una superviviente dentro de esos tiempos”. Sigue su instinto y sabe lo que quiere y es un ser “completamente libre”-

La actriz ha querido recalcar que Renata es “una mujer que lucha mucho para que la clase más humilde tenga dignidad. Ella es una mujer humilde, pero digna”. Eso sí, su personalidad cambiará mucho con el paso de los años.

Después de tomar una decisión que cambiará su vida y la de los Valdés, conoceremos a una Renata muy distinta con nuevos problemas a los que enfrentarse. ¡Descubre más detalles sobre ella en el vídeo de arriba!

Sonsoles Ónega, tras descubrir que Las hijas de la criada se estrenará el día de su cumpleaños: "Me hace mucha ilusión"

Sonsoles Ónega, tras descubrir que Las hijas de la criada se estrenará el día de su cumpleaños: "Me hace mucha ilusión"

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Harun subestima a Bahar y se equivoca: la doctora resurge más fuerte que nunca

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Harun besa a Bahar por sorpresa y Evren se queda destrozado al verlo con sus propios ojos
Renacer 11 de noviembre

Harun besa a Bahar por sorpresa y Evren se queda destrozado al verlo con sus propios ojos

“El auténtico Timur está aquí”: Uras pierde el control y humilla a Evren frente a Bahar
Renacer 11 de noviembre

“El auténtico Timur está aquí”: Uras pierde el control y humilla a Evren frente a Bahar

Seren y Uras se enfrentan como nunca: ella lo acusa de infidelidad y le devuelve el anillo
Renacer 11 de noviembre

Seren y Uras se enfrentan como nunca: ella lo acusa de infidelidad y le devuelve el anillo

Los celos y la desconfianza lo destruyen todo. Ella lo acusa de infidelidad y le devuelve el anillo, marcando el final de su historia de amor.

Su primera cita termina en lágrimas: Çağla no puede seguir fingiendo que está bien
Renacer 11 de noviembre

Su primera cita termina en lágrimas: Çağla no puede seguir fingiendo que está bien

Tras la muerte de Tolga, su cita a ciegas se ha convertido en una dura lección: no se puede correr cuando el corazón todavía está de duelo.

Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

Bahar demuestra a Harun que es una gran doctora en una operación imposible

Bahar demuestra a Harun que es una gran doctora en una operación imposible

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe anuncia en la junta quién será el nuevo director de la fábrica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe anuncia en la junta quién será el nuevo director de la fábrica

Publicidad