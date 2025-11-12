Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le confesará a Marta que ella era su candidata para la dirección

“Creo que nos hubiéramos entendido muy bien”, la representante de Brossard había propuesto a Marta como primera opción para dirigir la fábrica.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le confiesa a Marta que le da pena que ella no haya aceptado el puesto

Marta García
La próxima semana en Sueños de libertad no va a ser lo que se dice tranquila…

Marta y Cloe difieren una vez más. La de La Reina le propone que recupere a Joaquín como director de la empresa mientras que la francesa confía más en Tasio para el puesto. Además, el marido de Carmen expresa a Cloe su rotunda disconformidad acerca de despedir a más trabajadores de la fábrica. Pero ella insiste, es la única opción viable.

Sobre la adopción, Digna se entera por la pequeña Julia de que Begoña y su tío Gabriel la van a adoptar, lo que no le sienta demasiado bien. Así, le recrimina a Damián no habérselo contado antes.

Y es que el De la Reina sigue muy débil: le está afectando mucho que Brossard haya tomado el control de la empresa. Es por ello que le recrimina a Gabriel rechazar el puesto que le había ofrecido Brossard. Este lo veía como una oportunidad para tener a alguien de la familia al tanto de las decisiones de los franceses.

Por otra parte, ¡sorpresa! Andrés recibe una llamada de Enriqueta y parece muy urgente. Él sigue sin recordar: “¿Que la llamé para que la escondiese porque sino su madre no confesaría?”. ¿Volverá a recordar Andrés el asunto pendiente que tenía antes del día de la explosión?

No te pierdas todo lo que va a pasar y adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le confesará a Marta que ella era su candidata para la dirección

Capítulo 435 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Gabriel rechaza convertirse en director de Perfumerías Brossard de la Reina

Cloe

Brossard nombra a Gabriel nuevo director de la fábrica, pero él rechaza: "No soy la persona idónea para el cargo"

Luz
Capítulo 435

Luz le da la noticia a Begoña: los franceses no quieren que siga trabajando en el dispensario

Julia
Capítulo 435

Julia acepta ilusionada que la adopten Begoña y Gabriel: "¡Llevo tanto tiempo deseando tener un hermano!"

Begoña
Capítulo 435

Damián accede a que Begoña y Gabriel adopten a la niña... ¡si ella está de acuerdo!

El patriarca le da luz verde a Begoña para adoptar a la pequeña, con la única condición de que sea la propia niña quien dé el visto bueno.

El actor que da vida al hijo de Octavio Oramas ha explicado lo que su personaje siente por las dos mujeres que han puesto su vida patas arriba.

