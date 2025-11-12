Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe le confesará a Marta que ella era su candidata para la dirección

La próxima semana en Sueños de libertad no va a ser lo que se dice tranquila…

Marta y Cloe difieren una vez más. La de La Reina le propone que recupere a Joaquín como director de la empresa mientras que la francesa confía más en Tasio para el puesto. Además, el marido de Carmen expresa a Cloe su rotunda disconformidad acerca de despedir a más trabajadores de la fábrica. Pero ella insiste, es la única opción viable.

Sobre la adopción, Digna se entera por la pequeña Julia de que Begoña y su tío Gabriel la van a adoptar, lo que no le sienta demasiado bien. Así, le recrimina a Damián no habérselo contado antes.

Y es que el De la Reina sigue muy débil: le está afectando mucho que Brossard haya tomado el control de la empresa. Es por ello que le recrimina a Gabriel rechazar el puesto que le había ofrecido Brossard. Este lo veía como una oportunidad para tener a alguien de la familia al tanto de las decisiones de los franceses.

Por otra parte, ¡sorpresa! Andrés recibe una llamada de Enriqueta y parece muy urgente. Él sigue sin recordar: “¿Que la llamé para que la escondiese porque sino su madre no confesaría?”. ¿Volverá a recordar Andrés el asunto pendiente que tenía antes del día de la explosión?

