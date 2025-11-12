Luz le da la noticia a Begoña: los franceses no quieren que siga trabajando en el dispensario

Luz le ha comunicado a Begoña que los franceses quieren dejar de contar con ella en el dispensario.

Con todos los recortes que está habiendo en la empresa, Cloe le ha dicho a la doctora que deben prescindir también de la enfermera. ¡A Luz no le ha sentado nada bien la noticia!

Cuando se lo ha contado a Begoña, le ha animado a que Damián o Andrés hablen con los franceses y les reprochen la decisión. Pero Begoña está conforme.

No quiere más tensiones con Cloe, y ahora embarazada, prefiere centrarse en su familia.

Aun así, Luz ha conseguido que no sea una salida inmediata, y le quedan unos días de trabajar allí... ¿volverá en algún momento al dispensario?