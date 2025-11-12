Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 435

Luz le da la noticia a Begoña: los franceses no quieren que siga trabajando en el dispensario

Por órdenes de Brossard, Begoña no puede seguir trabajando en el dispensario, según Cloe es un gasto innecesario en este momento en la fábrica.

Luz

Luz le ha comunicado a Begoña que los franceses quieren dejar de contar con ella en el dispensario.

Con todos los recortes que está habiendo en la empresa, Cloe le ha dicho a la doctora que deben prescindir también de la enfermera. ¡A Luz no le ha sentado nada bien la noticia!

Cuando se lo ha contado a Begoña, le ha animado a que Damián o Andrés hablen con los franceses y les reprochen la decisión. Pero Begoña está conforme.

No quiere más tensiones con Cloe, y ahora embarazada, prefiere centrarse en su familia.

Aun así, Luz ha conseguido que no sea una salida inmediata, y le quedan unos días de trabajar allí... ¿volverá en algún momento al dispensario?

Series

