“El auténtico Timur está aquí”: Uras pierde el control y humilla a Evren frente a Bahar

Uras no puede soportar más. Frente a su madre y Evren, estalla en un ataque de celos y dolor, recordándole a Bahar el fantasma de Timur.

Uras ha salido destrozado de casa tras la pelea con Seren. En la puerta, se ha encontrado con Evren, que estaba esperando a Bahar sin imaginar lo que ocurría dentro de la mansión.

Nada más verlo, Uras lo ha desafiado, acusándolo de haber vuelto solo para obligar a su madre a retomar la relación tras el embarazo de Naz. Al ver a Bahar salir al encuentro, Uras le ha gritado con desprecio: “¡Bravo! Has estado buscando a mi padre en el lugar incorrecto. El Timur auténtico está aquí”.

Evren ha intentado mantener la calma, mientras Bahar ha tratado de explicarle que no es su intención hacerle daño a Naz. Pero Uras, muy enfadado, le ha exigido la verdad. En el punto más tenso de la discusión, Bahar ha admitido que había vuelto en secreto con Evren… y que rompieron justo cuando ella descubrió que el cirujano iba a ser padre.

Al marcharse Uras,Evren le ha pedido a Bahar una oportunidad. Pero ella se ha negado, incapaz de hacerle eso a Naz. El cirujano, desesperado, le ha suplicado que escuche a su corazón, porque el suyo habla alto y claro: la ama y quiere estar con ella.

Bahar no ha querido tomar una decisión. Sabe que su vida ha llegado a un punto de no retorno. Ahora debe elegir entre lo que siente y lo que cree correcto.

Después del fracaso del día anterior, Bahar se ha enfrentado a su gran prueba en el quirófano… y esta vez lo ha hecho con orgullo.

