Bahar no soporta el insulto a los médicos y paga caro su valentía: ¡arruina la única oportunidad de escapar!

La negociación parecía llegar a buen puerto. El secuestrador, Haldun, les ha ofrecido un trato claro: “Ustedes vuelvan a sus vidas sin llamar la atención. Olvídense de todo esto y pelillos a la mar, ¿estamos?”. Mientras Rengin y Cagla han aceptado de inmediato, desesperadas por salir de allí, el hombre ha hecho estallar a Bahar.

“Vuelvan a jugar a los médicos”, les ha soltado con desprecio. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Bahar, incapaz de tolerar el insulto a su profesión, se ha enfrentado a él sin miedo: “¿Por qué insulta a la profesión médica? ¿Sabe a lo que renuncié por este trabajo? Me enfrenté a mi familia, dejé a la persona a la que amaba plantado el día de nuestra boda”.

La valentía de Bahar ha enfadado al secuestrador y la ha amenazado: “Doctora, no me venga con tonterías. Todos los días damos y quitamos aquí la vida. Así que no me obligue a tomar determinadas decisiones, ¿me oye?”.

Creyendo que la discusión había terminado y que eran libres, el trato se ha roto. A pesar de sus gritos, los hombres de Haldun las han obligado a quedarse. Ahora, el futuro de las tres es más incierto y peligroso que nunca.