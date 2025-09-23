Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 22 de septiembre

Bahar no soporta el insulto a los médicos y paga caro su valentía: ¡arruina la única oportunidad de escapar!

El secuestrador pierde la paciencia y su ira se siente en el aire. Ahora, Cagla, Rengin y Bahar temen por su vida.

Bahar no soporta el insulto a los médicos y paga caro su valentía: ¡arruina la única oportunidad de escapar!

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

La negociación parecía llegar a buen puerto. El secuestrador, Haldun, les ha ofrecido un trato claro: “Ustedes vuelvan a sus vidas sin llamar la atención. Olvídense de todo esto y pelillos a la mar, ¿estamos?”. Mientras Rengin y Cagla han aceptado de inmediato, desesperadas por salir de allí, el hombre ha hecho estallar a Bahar.

“Vuelvan a jugar a los médicos”, les ha soltado con desprecio. Esa ha sido la gota que ha colmado el vaso. Bahar, incapaz de tolerar el insulto a su profesión, se ha enfrentado a él sin miedo: “¿Por qué insulta a la profesión médica? ¿Sabe a lo que renuncié por este trabajo? Me enfrenté a mi familia, dejé a la persona a la que amaba plantado el día de nuestra boda”.

La valentía de Bahar ha enfadado al secuestrador y la ha amenazado: “Doctora, no me venga con tonterías. Todos los días damos y quitamos aquí la vida. Así que no me obligue a tomar determinadas decisiones, ¿me oye?”.

Creyendo que la discusión había terminado y que eran libres, el trato se ha roto. A pesar de sus gritos, los hombres de Haldun las han obligado a quedarse. Ahora, el futuro de las tres es más incierto y peligroso que nunca.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar no soporta el insulto a los médicos y paga caro su valentía: ¡arruina la única oportunidad de escapar!

Bahar no soporta el insulto a los médicos y paga caro su valentía: ¡arruina la única oportunidad de escapar!

"¿Vas a dejarme sola?": la pregunta inocente de Seren que destroza a Efsun y su terrible secreto

"¿Vas a dejarme sola?": la pregunta inocente de Seren que destroza a Efsun y su terrible secreto

“Que se aferre a la vida”: Timur le da un consejo a Efsun sin saber que le queda menos de un año

“Que se aferre a la vida”: Timur le da un consejo a Efsun sin saber que le queda menos de un año

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, al límite, le confiesa a Damián toda la verdad sobre la muerte de Jesús

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro
Resumen

Capítulo 398 de Sueños de libertad; 22 de septiembre: Cristina presiona a su madre para que perdone a don Pedro

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!
Capítulo 398

María evita que Luz y Begoña descubran que tiene sensibilidad en las piernas… ¡gracias a Gabriel!

Gabriel avisa a María de las intenciones de Luz y Begoña antes de que sea demasiado tarde.

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina
Capítulo 398

Marta se derrumba y renuncia a convertirse, de nuevo, en la directora de Perfumerías De la Reina

La joven no se siente capacitada para asumir ese cargo ahora que está pasando por uno de sus momentos más complicados tras la marcha de Fina.

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”

Claudia revive el dolor de la pérdida de Mateo al ir con Raúl en un coche a gran velocidad: “No paro de pensar en él”

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Es nombre es lujurioso”

Don Agustín, escandalizado, en contra de la nueva fragancia de Perfumerías De la Reina: “Ese nombre es lujurioso”

Nuevo cartel de 'Sueños de libertad'

El fenómeno Sueños de libertad traspasa fronteras y se estrenará el 22 de septiembre en HBO Max en toda Latinoamérica y Brasil

Publicidad