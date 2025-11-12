Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 435

Damián accede a que Begoña y Gabriel adopten a la niña... ¡si ella está de acuerdo!

El patriarca le da luz verde a Begoña para adoptar a la pequeña, con la única condición de que sea la propia niña quien dé el visto bueno.

Begoña

Damián le ha comunicado a Begoña que ha cambiado de opinión respecto a lo que le dijo sobre la adopción de Julia.

Después de su desmayo, se ha dado cuenta de que su salud, ya va siendo más delicada conforme pasa su edad, por lo que... ¡le da permiso para que adopte a Julia!

Begoña no se lo puede creer, pensaba que el patriarca estaba cerrado en banda, y ahora ha cambiado de opinión.

La única condición que le ha puesto es que sea la niña la que acepte ser adoptada. ¿Dará el visto bueno la pequeña?

