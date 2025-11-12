Capítulo 435 de Sueños de libertad; 12 de noviembre: Gabriel rechaza convertirse en director de Perfumerías Brossard de la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Damián teme que Julia piense que él no la quiere ante su nueva decisión. Pero Begoña le propone a Damián con cariño que sea la pequeña la que decida quien quiere que la adopte. Así, Julia vuelve a ilusionarse con la posibilidad de tener un hermanito: “¿Si me adoptáis el bebé sería mi hermano?”, a lo que Begoña junto a Gabriel responde que sí.

Sobre la adopción, María expresa su enfado a Andrés: en el testamento se estipulaba que serían ellos quien la adoptarían, y no les han dado la posibilidad ni de pronunciarse. Por su parte, Andrés se pone algo melancólico con Begoña, aún se acuerda de los tiempos en los que planeaban juntos formar una familia.

Las cosas siguen cambiando muy rápido en la fábrica.Luz le ha comunicado a Begoña las nuevas medidas de Cloe. Begoña va a ser despedida del dispensario, pero la médico asegura que se ha opuesto a la difícil decisión.

Por su parte David se sincera con Carmen. El sevillano le confiesa emocionado que aún no supera la muerte de su pareja. “No sabes cuánto la echo de menos”. Por otro lado, Gema no entiende la decisión de Joaquín de abandonar la dirección de la fábrica. Según él, lo único que importa a los franceses son los números y no quiere ser partícipe de arruinar el sueño de su padre.

Sobre el rumbo de Perfumerías de la Reina, Cloe propone par sorpresa de todos que el nuevo director será Gabriel de la Reina, pero para más sorpresa aún, él rechaza el puesto. ¿Cuál será el motivo?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.