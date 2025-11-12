Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 435

Brossard nombra a Gabriel nuevo director de la fábrica, pero él rechaza: "No soy la persona idónea para el cargo"

A pesar de que es orden directa de Antoine Brossard y que así lo ha comunicado Cloe, el abogado ha rechazado.

Cloe

La fábrica pasará a llamarse "Brossard de la Reina", así lo ha comunicado Cloe al comenzar la junta de accionistas donde todos estaban reunidos.

Allí se ha hecho efectivo que Tasio deja la dirección de la empresa, y ella ha comunicado que Brossard tiene nuevo candidato... ¡quieren que sea Gabriel!

Tanto Andrés como el propio Tasio se han quedado a cuadros con esta decisión, ya que su primo ni es accionista ni conoce tan bien la fábrica como el resto.

Ha sido el propio Gabriel quien se ha quedado sorprendido, y ha decidido... ¡rechazar el puesto! ¿Por qué lo ha hecho?

Algo debe tener tramado el abogado, quien además acaba de volver de París de reunirse con Brossard... ¿qué pasará?

"David no puede perdonar eso": Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada
Entrevista exclusiva

Bahar ha demostrado que está más viva que nunca. La tensión entre ambos crece y nadie sabe hasta dónde puede llegar.

