Harun besa a Bahar por sorpresa y Evren se queda destrozado al verlo con sus propios ojos

Bahar se ha quedado sin palabras. Lo que debía ser una simple conversación ha terminado en un momento que lo cambia todo. Harun la ha besado justo cuando Evren llegaba y los ha visto.

Todo ha ocurrido en la puerta de casa, después de que Harun acompañara a Çağla. Bahar, harta de él, le ha pedido explicaciones al creer que quería usar a su amiga para hacerle daño. “¿Qué pretendes, Harun? ¿Crees que puedes jugar con todos como te da la gana?”, le ha reprochado.

Pero él, lejos de calmar las aguas, le ha respondido con provocación: “Voy a parar ahora mismo, si quieres”. Bahar, cansada de su arrogancia, le ha pedido que acabara con sus juegos, pero Harun ha dado un paso más y la ha besado con rabia y deseo.

En ese instante, Evren ha llegado en su moto y se ha quedado paralizado al ver a Bahar besándose con el nuevo jefe médico. Ese beso ha sacado a relucir lo que Bahar nunca imaginó: todo el odio y las humillaciones de Harun escondían un amor secreto.

Bahar no puede explicarse lo que ha pasado.A ella nunca le ha gustado Harun. Sin duda, su relación va a cambiar para siempre a partir de ahora. ¿La entenderá Evren?