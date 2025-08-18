Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 18 de agosto

Tolga destapa las verdaderas intenciones de Tura y pone en alerta a Rengin

El psiquiatra ha decidido ser directo con Rengin y contarle lo que sabe de Tura. ¿Seguirá su consejo?

Tolga destapa las verdaderas intenciones de Tura y pone en alerta a Rengin

Tolga ha entrado en la consulta de Rengin muy serio. Ella lo ha invitado a pasar y sentarse, pero él no ha tardado en ir directo al grano. Le ha recordado que hace unos días le dijo que quería centrar sus energías en su trabajo, algo que él celebró y hasta recomendó a su hermano Tura que la escuchara. Sin embargo, ahora se siente engañado.

Rengin ha lamentado que él lo vea así y ha asegurado que le presentó a Tura proyectos muy buenos. Tolga, que conoce bien a su hermano, le ha hecho notar que ninguna queja, refiriéndose al expediente abierto contraBahar, se procesa con tanta rapidez y que es evidente que acudió directamente a él. Ella ha negado la acusación y ha insinuado que Timur está manipulando la situación, pero Tolga no ha cedido.

Le ha recordado que también participó en la intervención de aquel parto y que, curiosamente, su nombre ni siquiera ha sido mencionado. Rengin ha respondido que está dispuesta a dar testimonio ante la Junta si es necesario, pero ha insistido en que su problema es con Timur, no con Bahar.

Tolga, antes de irse, le ha hecho una advertencia: si va a colaborar con Tura, debe saber que a él le gustan los trucos, el ajedrez y usar a las personas como peones. Incluso él, siendo su hermano, ha caído en esos juegos.

