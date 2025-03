Parla y Umay se reconcilian, pero un accidente brutal pone sus vidas en peligro

Lo que parecía ser una simple reconciliación ha terminado en tragedia. Un amigo en común de Parla y Umay las ha subido al coche para que puedan hablar y arreglar sus diferencias.

Al principio, Umay no ha querido escuchar a su hermana, pero finalmente lo ha hecho. "Eres mi mejor amiga, y me ha dolido no poder contártelo. Pero esto no es culpa de ninguna, Timur debió decirnos la verdad", le ha dicho Parla llorando.

Tras una sincera charla, las hermanas han dejado atrás el rencor y se han reconciliado, pero todo ha dado un giro en cuestión de segundos. De repente, un coche ha aparecido a toda velocidad y el impacto ha sido brutal: han salido despedidos y han caído por un desfiladero, terminando en el agua. ¿Han sobrevivido? ¡No podemos creer lo que ha ocurrido!