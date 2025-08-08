Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 14

Nando sufre un arrebato de ira… ¡y acaba golpeando a David!

David ha presenciado el comportamiento agresivo del novio de Julia y ha salido a defender a la joven al instante.

Nando sufre un arrebato de ira

Que Nando, la expareja de Julia, haya salido de la cárcel, es un gran peligro para la joven. Por eso, Patricia, sin dudarlo, la ha llevado a la casa Oramas hasta que se les ocurra una idea de cómo deshacerse de él. Pero no todo es tan sencillo como parece.

“La vida de mi hijo está en peligro”: Nando encuentra a Julia y hace saltar las alarmas de Patricia

Por la tarde, para conocer mejor a la doula que está acompañando a su mujer en el parto, David le ha propuesto ir juntos para comprarle un regalo a su mujer. Pero al salir de la tienda, ambos se han topado con el peligroso hombre.

Nando le ha propuesto a Julia tomar un café para solucionar sus problemas, pero cuando esta se ha negado, el joven la ha agarrado de forma agresiva y la joven… ¡se ha puesto a gritar!

Sin pensárselo dos veces, David ha intentado separar al hombre de forma pacífica, pero no había nadie que le hiciese entrar en razón y ha acabado… ¡dándole un puñetazo en el estómago!

Rápidamente se han convertido en el centro de atención de toda la gente que les rodeada, y Nando, temeroso de volver a la cárcel, ha salido corriendo. ¿Qué hará David al respecto?

Álvaro se ha presentado en la casa de Julia, sabiendo que ahí encontraría al hombre. En cuanto le ha visto, Nando le ha amenazado con un cuchillo, advirtiéndole que saliese de su casa, pero Álvaro se ha mantenido firme y ha comenzado la propuesta que cambiaría la vida de todos. El abogado le ha explicado que el hombre al que había pegado hoy no era otro que David Oramas, el hijo de la persona más poderosa de la costa: “Puede hacerte volver a la cárcel con solo chasquear los dedos”, le ha advertido. Pero rápidamente le ha hecho la gran propuesta: una cantidad inimaginable de dinero a cambio de una única misión… ¿de qué se tratará?

La joven es consciente de que cada día hay más misterios que rodean a su familia y necesita llegar al final de todo este asunto.

