Nando sufre un arrebato de ira… ¡y acaba golpeando a David!

Que Nando, la expareja de Julia, haya salido de la cárcel, es un gran peligro para la joven. Por eso, Patricia, sin dudarlo, la ha llevado a la casa Oramas hasta que se les ocurra una idea de cómo deshacerse de él. Pero no todo es tan sencillo como parece.

Por la tarde, para conocer mejor a la doula que está acompañando a su mujer en el parto, David le ha propuesto ir juntos para comprarle un regalo a su mujer. Pero al salir de la tienda, ambos se han topado con el peligroso hombre.

Nando le ha propuesto a Julia tomar un café para solucionar sus problemas, pero cuando esta se ha negado, el joven la ha agarrado de forma agresiva y la joven… ¡se ha puesto a gritar!

Sin pensárselo dos veces, David ha intentado separar al hombre de forma pacífica, pero no había nadie que le hiciese entrar en razón y ha acabado… ¡dándole un puñetazo en el estómago!

Rápidamente se han convertido en el centro de atención de toda la gente que les rodeada, y Nando, temeroso de volver a la cárcel, ha salido corriendo. ¿Qué hará David al respecto?