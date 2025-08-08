Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 14

“Te ha acusado de matar a su marido”: Amanda cuestiona a Octavio tras las acusaciones de Estrella

La joven es consciente de que cada día hay más misterios que rodean a su familia y necesita llegar al final de todo este asunto.

Amanda cuestiona a Octavio tras las acusaciones de Estrella

Después del extraño encuentro que sufrieron Octavio Oramas y Estrella, Amanda duda sobre la veracidad de su padre, y no le cuesta mucho esfuerzo creer las palabras de la anciana. Después de todas las mentiras y los intentos de sabotaje de su padre, la menor de la familia ya se espera cualquier cosa de él.

El terror se apodera de Estrella cuando se cruza... ¡con Octavio Oramas!

Por ello, antes de seguir sacando suposiciones sin saber qué es lo que ocurrió realmente, ha decidido confrontar a su padre: “¿Podemos hablar o me vas a seguir evitando?”, ha comenzado sin rodeos.

Octavio se ha mostrado sorprendido ante la reacción de la mujer, y ha achacado todo lo sucedido a la enfermedad que sufre la mujer, pero no ha servido para tranquilizar a la joven: “Yo he tenido largas conversaciones con ella, y tiene momentos de mucha lucidez”, afirmando que parecía que realmente le estaba reconociendo.

Y aunque el patriarca ha intentado convencerla de lo contrario, parece que no hay nada que pueda hacerla cambiar de idea, y se ha marchado decidida a descubrir la respuesta.

Mientras tanto, los recuerdos sobre lo sucedido persiguen a Octavio. Nunca imaginó que todo aquello pudiese salir a la luz… ¿conseguirá mantenerlo en secreto? ¿O se le adelantará alguien?

El padre del bebé de Julia llega a Oramas dispuesto a revolucionarlo todo, el próximo jueves en La Encrucijada

“Te ha acusado de matar a su marido”: Amanda cuestiona a Octavio tras las acusaciones de Estrella

La joven no se encontraba bien tras la celebración con Sara y Kevin y decidió pasar la noche junto al mexicano.

