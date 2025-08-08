Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 14

“No deberías haber dejado que las cosas fueran tan lejos”: Amanda pide espacio a César al descubrir la verdad

La menor de los Oramas necesita respuestas cuanto antes y no se fía de que el mexicano le vaya a decir toda la verdad.

Amanda pide espacio a César al descubrir la verdad

Engañada y traicionada: así es como se siente Amanda tras hablar con Octavio sobre su encontronazo con Estrella y no obtener ninguna respuesta. Pero no solo es culpa de su padre, sino también de César… ¿realmente puede confiar en él?

Amanda cuestiona a Octavio tras las acusaciones de Estrella

Tras hablar con su padre, se ha presentado en casa de César para asegurarse de que su madre está bien, y en busca de respuestas. Y lo que ha escuchado no la ha tranquilizado ni lo más mínimo.

“En tu mente cabe la posibilidad de que mi padre haya matado al tuyo”, ha concluido la joven al escuchar las respuestas. Pero lo que más le duele no es que dude de su familia, sino el habérselo ocultado tanto tiempo.

César ha reconocido que su principal motivación para mudarse a Oramas fue descubrir la verdad, y que al conocerla cambio todo, pero para Amanda todo suena a excusas: “No deberías haber dejado que las cosas fueran tan lejos entre nosotros”, ha sentenciado antes de marcharse.

¿Qué ocurrirá entre ellos? ¿Volverán a confiar Amanda en César?

