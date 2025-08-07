Antena 3 LogoAntena3
El el próximo capítulo de Sueños de Libertad: el descubrimiento de una prueba comprometida señala a Remedios

Las mentiras amenazan con desmoronarlo todo, la tensión crece y los vínculos se tambalean.

Hannah Cordero
La tensión crecerá en el laboratorio tras el hallazgo de una prueba comprometida. Andrés y Tasio interrogarán a Remedios, señalándola como posible responsable del robo de la patente. ¿Está Remedios implicada o hay algo más detrás?

Mientras tanto, Luz no logrará sobrellevar el peso del secreto que oculta sobre la salud de don Pedro. Luz, preocupada: “He ido a buscarle a casa. Se suponía que iba a tomarse las cosas con más calma… Han llegado los resultados de las pruebas”. Las mentiras empezarán a acumularse y Digna comenzará a sospechar.

Por otro lado, Gema estará cada vez más intranquila por el comportamiento de Teo y le pedirá a Raúl que se mantenga alejado. Algo que no le sentará muy bien a su amiga Claudia.

Y, en medio del caos, Pelayo realizará una llamada con la intención de ayudar a Fina a conseguir trabajo como fotógrafa.

Finalmente, Gema descubrirá el verdadero motivo por el que Teo ha estado robando dinero y Andrés comenzará a dudar de todo. Una corazonada lo llevará a pensar que Remedios podría ser inocente: “Todo esto no me cuadra… y quiero pensar que a ti tampoco”, le confesará a Begoña.

