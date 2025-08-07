Antena 3 LogoAntena3
“La vida de mi hijo está en peligro”: Nando encuentra a Julia y hace saltar las alarmas de Patricia

Cuando Nando sale de la cárcel, mueve cielo y tierra para encontrar a Julia, y cuando la visita por sorpresa, el miedo y la preocupación se le meten en el cuerpo a Patricia.

Parece que el destino no quiere que Patricia consiga su ansiado bebé. Después de todos los problemas que ha estado esquivando ella y Julia, se han topado de lleno con uno muy gordo: Nando, expareja de la mexicana, ha salido de la cárcel.

Julia no quiere saber nada de él. Es un maltratador y, aunque él no lo sepa al principio, es el padre del bebé que está esperando. Pero Nando sale de prisión y hace todo lo posible por encontrar a Julia y “retomar” la relación donde lo dejaron.

Cuando Nando la encuentra, ella esconde su embarazo y su pacto con Patricia. Le hace pensar que trabaja para Patricia y que le deja alojarse en su casa. La mujer de David le llama por teléfono, preocupada porque le han avisado que Julia ha entrado a la casa con un chico extraño.

Julia, para no levantar sospechas de Nando, actúa como la doula que tiene que ser de cara a David, y le dice a Patricia que se había olvidado de la cita que tenían, que acaba de llegar su novio y que quiere recuperar el tiempo perdido.

Estas palabras dejan helada a Patricia. Es consciente de todo lo que Nando le hizo a Julia en el pasado y, cuando confirma que está bien y que todavía no le ha hecho nada, le cuelga y llama rápidamente a Álvaro.

Le pide ayuda al abogado de los Oramas, al que hace no mucho era su enemigo. Ambos dejan a un lado sus diferencias para intentar salvar a Julia, y al bebé que espera. “La vida de mi hijo está en peligro”, le dice Patricia. ¿Conseguirán alejar a Julia de Nando?

