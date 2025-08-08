Antena 3 LogoAntena3
“¡Él es el asesino de tu padre!”: el terror se apodera de Estrella cuando se cruza... ¡con Octavio Oramas!

César y su madre pasean por Oramas, sin saber que se encontrarían en la calle con Octavio y Amanda.

El terror se apodera de Estrella cuando se cruza... ¡con Octavio Oramas!

Julián López
Publicado:

César y Estrella están paseando por Oramas, pasando un momento entrañable entre madre e hijo.

César quiere hacer todo lo posible para que su madre se sienta bien, y pasar tiempo de calidad con ella es importante para Estrella para sobrellevar su enfermedad de Alzheimer.

Pero el paseo ha acabado de la peor de las maneras. En el peor momento posible, César y Estrella se cruzan con Amanda... y con Octavio. Estrella saluda a la joven, quien responde con entusiasmo, pero cuando César se da cuenta de quién está acompañando a la joven, quiere salir huyendo.

César le pide irse, pero Octavio inicia una conversación que sería fatal. Cuando se presenta como Octavio Oramas, Estrella se llena de miedo. “No puede ser, es él... ¡Él lo mató! ¡Asesino!”, comienza a gritar Estrella, fuera de sí.

Octavio y Amanda no entienden qué está pasando, y César se lleva a su madre, que no para de chillar. “¡Él es el asesino de tu padre!”, grita Estrella, siendo todo escuchado por una Amanda y un Octavio que no salen de su asombro.

La joven, que recientemente supo por Estrella que el padre de César fue en realidad asesinado, escucha ahora que su padre es el asesino. ¿Creerá lo que dice Estrella?

