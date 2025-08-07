Amanda se despierta en casa de César… ¿habrá pasado algo por la noche?

El tequila no es una bebida que siente muy bien en grandes cantidades, y aunque César lo sabía de sobra, Amanda parecía…. ¡que no era muy consciente! Tras tomar un par de chupitos con Sara y Kevin, la joven no se encontró en condiciones para volver a su casa, y César tuvo que llevarla a la suya.

Y cuando Amanda se ha despertado esta mañana… ¡no recordaba nada! Temerosa de que hubiese pasado algo que hubiese olvidado ha hablado nada más despertarse con el mexicano, pero parece que lo único que sucedió fue una larga noche durmiendo: ella, en su cama, y él… ¡en el sofá!

Sin embargo, la tensión entre ellos es más que evidente, y no han podido contenerse en ningún momento: “Cuando estos contigo no sé qué me pasa, me olvido de todo”, ha afirmado César mientras la miraba a los ojos fijamente con una sonrisa.

¿Hacia dónde les está llevando todo esto? ¿Qué sentirán cada uno por el otro?