Bahar rechaza volver con Timur mientras él confiesa que aún la ama: “Estoy atrapado entre dos mujeres”

Después de la operación, Leyla se ha ido recuperando poco a poco en el hospital. A su lado, Timur la ha mirado en silencio. Sin poder evitarlo, se ha derrumbado: “¿Cómo habría sido si me hubieses criado tú? Todavía estaría con Bahar. Vi en ella la humanidad que vi en ti”.

Atrapado entre dos mujeres y cargando con su mentira, Timur se ha sincerado con una Leyla que no ha podido oírle. Bahar ha aparecido justo en ese momento y, al verlo agobiado, le ha preguntado si estaba bien. La respuesta ha sido clara: “No lo sé. Es muy difícil haber vivido siempre en una mentira”.

Pero Bahar no se ha quedado callada. “Seguro que sí. No me lo imagino…”, le ha soltado con ironía, dejando claro que también ha vivido su propio infierno. Timur se ha molestado y le ha respondido: “Vale, tú viviste una mentira… pero toda mi vida ha sido una mentira”. Y se ha marchado, sin decir más.

Poco después, Leyla ha despertado y Bahar ha aprovechado para pedirle perdón por haberle ocultado la verdad. “¿Hay alguna posibilidad de reconciliación?”, le ha preguntado Leyla con mucha tristeza. Pero Bahar lo tiene claro. No hay vuelta atrás con Timur: “Solo lo hicimos por ti”.