Evren le grita la dolorosa verdad a Timur en plena pelea: “¡Bahar se muere!”

La mentira de Timur ha cruzado todos los límites. Después de que la abogada de Bahar le advirtiera que la ha acusado falsamente de serle infiel con él en el juicio, el cirujano no ha podido quedarse de brazos cruzados y ha decidido enfrentarlo.

Furioso por esta injusticia, Evren ha estallado contra Timur, llamándolo egoísta y obligándolo a escuchar la dolorosa verdad: "Bahar se muere", le ha gritado, dejándolo sin palabras.

Lo que Timur creía que era una traición no es más que el consuelo de Evren en el momento más difícil de Bahar. Ella le suplicó que no dijera nada, convencida de que Timur volvería a dejarla tirada, incluso sabiendo que él es el único donante compatible más cercano a ella.

Pero esta vez, Evren no piensa callar. Timur ya no puede fingir que no sabe la verdad. ¿Tomará la decisión correcta o seguirá dañando a Bahar cuando más lo necesita?