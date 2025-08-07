Antena 3 LogoAntena3
Una conversación inesperada en el hospital lleva a Seren y Efsun a sanar viejas heridas

La joven ha reconocido su dificultad para demostrar cariño mientras Efsun todavía se siente culpable por poner en riesgo la vida de sus nietos.

Tras el susto de haber roto aguas antes de lo previsto, Seren continúa recuperándose en el hospital. Más tranquila, por fin ha tenido una charla con su madre.

Efsun, por su parte, sigue sintiéndose culpable. Sabe que la crisis de Seren se desencadenó por el estrés de presenciar su discusión con Bahar. Consciente de que arrastran una relación fría desde hace años, Seren ha decidido dar un paso y abordar la conversación pendiente.

Efsun reconoce su culpa al ser rechazada por Seren: “No he sido una buena madre”

Le ha preguntado por su relación con su abuela, buscando entender de dónde viene esa incapacidad emocional que parece heredada. Efsun, incómoda, ha evitado responder directamente y ha soltado una pulla al ver el vínculo que su hija ha creado con Bahar.

Pero Seren no está dispuesta a seguir soportando reproches. Le ha recordado que, más allá de su suegra, quien debería haber estado a su lado es ella.

La tensión se ha roto en ese momento. Efsun, por fin, la ha abrazado. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hija han abierto su corazón. Aunque la reconciliación no está del todo cerrada, el primer paso ya está dado.

Gema descubre que ha sido Teo quien ha estado robando en casa. Una confesión que pone en jaque su confianza.

