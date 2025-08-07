Una conversación inesperada en el hospital lleva a Seren y Efsun a sanar viejas heridas

Tras el susto de haber roto aguas antes de lo previsto, Seren continúa recuperándose en el hospital. Más tranquila, por fin ha tenido una charla con su madre.

Efsun, por su parte, sigue sintiéndose culpable. Sabe que la crisis de Seren se desencadenó por el estrés de presenciar su discusión con Bahar. Consciente de que arrastran una relación fría desde hace años, Seren ha decidido dar un paso y abordar la conversación pendiente.

Le ha preguntado por su relación con su abuela, buscando entender de dónde viene esa incapacidad emocional que parece heredada. Efsun, incómoda, ha evitado responder directamente y ha soltado una pulla al ver el vínculo que su hija ha creado con Bahar.

Pero Seren no está dispuesta a seguir soportando reproches. Le ha recordado que, más allá de su suegra, quien debería haber estado a su lado es ella.

La tensión se ha roto en ese momento. Efsun, por fin, la ha abrazado. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hija han abierto su corazón. Aunque la reconciliación no está del todo cerrada, el primer paso ya está dado.