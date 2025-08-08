Antena 3 LogoAntena3
Laura localiza a Millán, un conocido del padre de César, pero guarda silencio cuando le pregunta por Octavio Oramas

Humberto y Laura siguen recabando información sobre lo que pasó en Oramas hace tantos años, y con Millán tienen un hilo del que tirar... pero decide no hablar cuando la mexicana pregunta por Octavio.

Laura y Humberto continúan sus investigaciones, dispuestos a conseguir pistas para ayudar a César en su plan de venganza contra Octavio. Y el siguiente paso está en rebuscar en el pasado de la propia familia Hurtado.

Humberto y César preparan su siguiente golpe mientras David comienza a rebuscar en el pasado de su propia familia… ¿llegarán al mismo punto?

Los compañeros de César consiguen encontrar a Millán, un hombre que conocía a la familia Hurtado. Millán no tiene ningún problema en hablar: hizo el servicio militar con Roberto y estaba al tanto de los cuadros que poseían, aunque él pensaba que Roberto les vacilaba.

Para tirar más del hilo, Laura decide meter en la conversación el nombre de Octavio Oramas, y el semblante de Millán cambia por completo. “No sé a qué viene sacar ahora cosas de hace tantos años”, le dice, de manera cortante.

Laura está dispuesta a pagar el dinero que haga falta a cambio de información, pero Millán, por ahora, se la guarda para sí. De todas formas, el hombre se guarda la tarjeta de la abogada. ¿Cambiará de opinión para contarle lo que sabe?

