El dolor silencioso de Çağla que muchas mujeres comparten: “Después de una traición, ya no sabes confiar”

Çağla ha reunido el valor para hablar con Tolga y decirle todo lo que siente. Le ha confesado que no actuó bien, que se equivocó, pero también le ha recordado que él no ha sido perfecto. “Sí, soy una paranoica”, ha dicho. “Pero… ¿te has preguntado por qué?”.

Le ha contado que el hombre al que amaba la traicionó y, desde entonces, ya no confía igual. Porque cuando alguien te rompe el corazón, algo se rompe por dentro. Y muchas veces, sin querer, construyes un muro para protegerte. No por orgullo, sino por miedo.

Tolga la ha escuchado muy atento. Ella no ha querido justificarse, solo que ha querido que entendiese que hay mujeres que dejan de confiar no porque quieran, sino porque el dolor se lleva la confianza y la paz.

“Y tú, que eres psiquiatra, seguro que lo sabes”, le ha dicho. “Cuántas mujeres habrán llegado a tu consulta rotas por dentro. Cuántas aprendimos a protegernos porque no nos quedó otra”.

Entonces, la médica ha confesado lo que más le dolía: que sentía que él le escondía algo y, después de todo, tenía razón. Pero también le ha dolido que la comparara, porque eso le ha robado la oportunidad de ver si él era distinto.

Luego, se ha despedido dejando claro que ambos han fallado: “Creo que éramos muy compatibles, pero esto no lo he echado a perder yo sola. Me voy con mi 50%”.