Tolga saca a la luz el mayor trauma de Bahar y le devuelve la confianza perdida

Temblando por dentro, Bahar ha acudido a la consulta del doctor Tolga buscando respuestas, pero lo que ha encontrado es una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando mirar de frente: su propio dolor.

Ante el psiquiatra, ha reconocido lo que le pasa. “Me da miedo equivocarme”, ha confesado. Y no hablaba solo como médica, también como madre y mujer, “Yo tenía la edad de Seren cuando me convertí en madre. No fue un error tener a mis hijos. El error fue renunciar a mí misma”, ha dicho a punto de llorar.

Tolga ha intentado tranquilizarla, repasando paso a paso todo lo que está haciendo para salvar a Seren y a los bebés. “No veo que se le haya pasado nada”, le ha dicho. Pero el problema no está en el tratamiento, sino en la carga que arrastra: la presión, la inseguridad, la sombra de Uras y el desprecio que sufrió durante años.

“Cuando los hijos ven cómo un padre humilla a su madre, luego les cuesta confiar en ella”, ha explicado Tolga, haciéndole ver que su miedo no es de ahora, sino de un pasado que aún la sigue marcando.

Aun así, Bahar ha sido clara. Si la paciente no fuera su nuera, haría exactamente lo mismo. Y eso, quizás, es la mejor señal de que ha hecho lo correcto.