Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 9 de febrero

Bahar recrimina a Evren que se marche a África: "¡Eres un cobarde!"

La doctora le echa en cara al hombre que quiere que no luche por lo suyo y que escape en un momento así.

Evren y Bahar

Evren y Bahar.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Evren le ha confesado a Parla que quiere marcharse a África a trabajar con ‘Médicos sin fronteras’, algo que a la joven no le ha hecho ninguna gracia porque necesita a su amigo en estos momentos tan complicados para ella.

En mitad de la conversación, Bahar los escucha y, después de consolar a Parla por la enfermedad de su madre, le echa en cara a Evren que haya tomado una decisión así tan rápido y sin consultarle.

“ A veces hay que renunciar a las cosas que quieres”, ha intentado explicarle Evren. Pero a Bahar no le sirven estas explicaciones y le echa en cara que le dé la espalda y que no tuviese pensado decirle que se iba.

“No eres capaz de hacer frente a nada. No afrontas las dificultades”, le deja claro una Bahar furiosa al hombre que ama. ¿Acabará cambiando Evren de opinión? ¿Todavía tendrá futuro esta pareja?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren y Bahar

Bahar recrimina a Evren que se marche a África: "¡Eres un cobarde!"

Harun se declara

"¿Quieres salir conmigo?": la original y romántica declaración de Harun a Çagla

Uras y Seren

"Quiero ver cómo te arrepientes": la actitud sosegada de Seren sorprende a Uras

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse
Resumen

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?
Capítulo 494

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

María miente a Andrés sobre el sitio a dónde irá tras marcharse de la casa familiar.

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj
Capítulo 494

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

El hijo de Pablo Salazar ha investigado y cree que un nuevo avance podría ser la clave para salvar al bebé.

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

María descarga toda su rabia contra la familia antes de marcharse de casa de los De la Reina

María descarga toda su rabia contra la familia antes de marcharse de casa de los De la Reina

Publicidad