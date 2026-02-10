Renacer 9 de febrero
Bahar recrimina a Evren que se marche a África: "¡Eres un cobarde!"
La doctora le echa en cara al hombre que quiere que no luche por lo suyo y que escape en un momento así.
Evren le ha confesado a Parla que quiere marcharse a África a trabajar con ‘Médicos sin fronteras’, algo que a la joven no le ha hecho ninguna gracia porque necesita a su amigo en estos momentos tan complicados para ella.
En mitad de la conversación, Bahar los escucha y, después de consolar a Parla por la enfermedad de su madre, le echa en cara a Evren que haya tomado una decisión así tan rápido y sin consultarle.
“ A veces hay que renunciar a las cosas que quieres”, ha intentado explicarle Evren. Pero a Bahar no le sirven estas explicaciones y le echa en cara que le dé la espalda y que no tuviese pensado decirle que se iba.
“No eres capaz de hacer frente a nada. No afrontas las dificultades”, le deja claro una Bahar furiosa al hombre que ama. ¿Acabará cambiando Evren de opinión? ¿Todavía tendrá futuro esta pareja?
