Uras manipula la verdad del accidente y conmueve a Seren con una versión incompleta: “Pensé que te perdía”

Mientras Seren intenta reconstruir la noche del atropello, Uras ha dado su propia versión de los hechos. Una historia a medias que oculta la verdadera causa de todo: el beso con Maral.

Seren ha querido saber cómo ocurrió el accidente. Tras descubrir que estaba casada y que había perdido un año y medio de memoria, necesitaba una explicación que diera sentido a su angustia. Sin embargo, Uras no ha contado la verdad.

Él ha respirado hondo y ha intentando sonar sincero. “Tuviste una operación, llevabas toda la noche despierta… estabas agotada”, ha dicho. Según su versión, Seren salió corriendo del hospital “sin pensar”, tirándose a la carretera en un momento de confusión.

Uras ha insistido en que él también lo estaba pasando mal. “Para mí también ha sido muy duro. Pensé que podía perderte”, ha confesado. Al verlo llorando sin consuelo, Seren lo ha abrazado.

Pero Uras no ha contado la verdad. Ha omitido que discutieron minutos antes del accidente y que Seren lo sorprendió besándose con Maral en uno de los pasillos del hospital. Tampoco ha mencionado que fue ese impacto emocional, y no el agotamiento, lo que provocó que saliera corriendo hacia la carretera.

