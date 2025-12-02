Antena 3 LogoAntena3
Bahar descubre la traición de Uras y revive su peor pesadilla: esta noche, todo puede romperse en Renacer

Las cámaras muestran el beso entre Uras y Maral, la huida de Seren y el accidente. La doctora siente que su hijo se ha convertido en el reflejo de Timur y no sabe si podrá perdonarlo.

Bahar sube a la sala de seguridad del hospital buscando respuestas. No entiende qué ocurrió realmente el día del accidente y necesita ver las grabaciones con sus propios ojos. Lo que no imagina es que está a segundos de vivir uno de los golpes más duros de su vida.

En cuanto el vídeo comienza, la verdad aparece sin avisar. Bahar ve a Uras besándose con Maral en uno de los pasillos del hospital. Justo antes de que Seren salga corriendo hacia la calle y termine atropellada.

Lo que está viendo no es solo una traición. Es un déjà vu doloroso de lo que ella sufrió en su matrimonio con Timur…Bahar intenta respirar, pero la rabia y la tristeza la desbordan. No comprende cómo Uras ha podido convertirse en el reflejo de su padre ni cómo ha podido herir así a Seren, una mujer que casi pierde la vida huyendo de ese engaño.

Mientras tanto, Seren todavía se recupera en el hospital, atrapada en una amnesia que borra el año y medio más importante de su vida. No recuerda nada, no sabe lo que pasó ese día y no imagina que su matrimonio está a punto de romperse en pedazos.

Y ahora, Bahar está frente a una decisión imposible: ¿Debe callar para no destrozar a Seren o contarle la verdad antes de que sea demasiado tarde?

Lo único que tiene claro es que los secretos siempre terminan saliendo y que esta noche, la familia está a punto de enfrentarse al peor de ellos.

Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

