Renacer | 8 de septiembre

Gülçiçek anima a su hija a casarse con Evren: “Tienes que darle una oportunidad”

Bahar le ha confesado a su madre sus planes de boda y Nevra no ha podido evitar escuchar su conversación

Gülçiçek anima a su hija a casarse con Evren: "Tienes que darle una oportunidad"

Patri Bea
Publicado:

Aunque ya es un secreto a voces, Bahar ha querido contarle personalmente a su madre que se va a casar con Evren, aunque a Gülçiçek es algo que no le ha tomado para nada por sorpresa porque sabe lo mucho que se quieren.

“No paras de ponerte y quitarte ese anillo en secreto”, le ha confesado Gülçiçek a su hija. Bahar todavía sigue nerviosa y con muchas dudas, pero su madre le ha animado a no desaprovechar la oportunidad de ser feliz con un hombre que se ve de lejos que la quiere.

Eso sí, parece que Gülçiçek es medio bruja, ya que le ha dejado claro a su hija: “Espero que en el futuro no se te pase por la cabeza venir con lo de mamá, estoy embarazada porque me muero”.

Nevra no ha podido evitar escuchar la conversación entre ambas y ha felicitado, un poco por obligación, a Bahar por su próximo compromiso. ¿Se aclararán todas las dudas de la médica antes de ese día?

Series

