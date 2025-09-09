Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 8 de septiembre

Duro golpe para Bahar y Evren: Rengin les confirma que se debe interrumpir el embarazo

Rengin ha confirmado a la pareja que el embarazo no puede seguir adelante porque el embrión se encuentra fuera del útero y amenaza la vida de la madre.

Patri Bea
Después de que toda la familia se enterase del embarazo debido a la cagada de Efsun en la fiesta de pedida, Bahar y Evren han querido hacerse una ecografía en el hospital para comprobar que todo estaba bien, aunque, desgraciadamente han recibido un duro golpe.

Rengin los ha pillado en plena exploración y, todavía sorprendida por la situación, les ha ayudado con ella. Después de unos segundos, la ginecóloga se ha visto obligados a comunicarles una mala noticia: “Se trata de un embarazo ectópico”. Éste se produce fuera del útero y amenaza la vida de la madre, por lo que puede continuar con normalidad.

Tanto Evren como Bahar se han quedado impactados con la noticia y Rengin ha intentado tener el máximo tacto posible con ellos. “Hay que interrumpir el embarazo. Todavía estamos en una etapa inicial”, ha recalcado la ginecóloga.

Bahar y Evren se han quedado un rato a solas en la sala para digerir la noticia y los dos han intentado animarse en estos momentos tan complicados. ¿Seguirán adelante con sus planes de boda?

