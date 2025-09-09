Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 8 de septiembre

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

El doctor se desahoga con Tolga después de que Rengin le confirme que el embarazo de Bahar no puede seguir adelante.

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Evren estaba muy ilusionado con la idea de tener un hijo con Bahar y por eso le ha sentado como un jarro de agua fría descubrir que el embarazo debía interrumpirse porque amenazaba la vida de la madre.

Rengin ha sido la encargada de comunicarles a Bahar y a Evren que se trataba de un embarazo ectópico, lo que significa que éste se produce fuera del útero y no hay viabilidad para continuar adelante con el proceso.

Aunque Evren ha intentado mantener la compostura delante de Bahar, se ha desahogado con su amigo Tolga, lamentándose de la mala suerte que siempre tiene cuando quiere formar una familia.

Tolga ha intentado animarle recalcándole que Bahar es su familia y que poder estar con ella y que esté bien es lo más importante, pero el dolor del doctor en estos momentos es muy fuerte. ¿Logrará superarlo al lado de la mujer que ama?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

Duro golpe para Bahar y Evren: Rengin les confirma que se debe interrumpir el embarazo

Duro golpe para Bahar y Evren: Rengin les confirma que se debe interrumpir el embarazo

Los hijos de Bahar le reprochan su inconsciencia: “Esto tirará por la borda todo tu trabajo”

Los hijos de Bahar le reprochan su inconsciencia: “Esto tirará por la borda todo tu trabajo”

Efsun suelta la bomba: ¡destapa el embarazo de Bahar delante de toda la familia!
Renacer | 8 de septiembre

Efsun suelta la bomba: ¡destapa el embarazo de Bahar delante de toda la familia!

Gülçiçek anima a su hija a casarse con Evren: “Tienes que darle una oportunidad”
Renacer | 8 de septiembre

Gülçiçek anima a su hija a casarse con Evren: “Tienes que darle una oportunidad”

Luis
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Luz le preguntará a Luis sobre su relación con Cristina

La doctora nota que hay algo raro respecto a su marido y la relación que tiene con su ayudante.

Marta
Resumen

Capítulo 388 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: nuevos problemas en Perfumerías de la Reina

Marta y Andrés se dan cuenta de que tendrán una inspección en los próximos días, lo que podría complicar a un más la situación de la fábrica.

Irene

Irene duda sobre si perdonar a Pedro o no: "Tengo tanta rabia dentro"

Luis

Luz y Luis hablan sobre la crisis que está pasando su matrimonio... ¡Pero él le oculta la verdad!

Cristina

Cristina le confiesa a Claudia su beso con Luis y ella le regaña: "No te conviene enamorarte de un hombre casado"

Publicidad