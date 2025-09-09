“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

Evren estaba muy ilusionado con la idea de tener un hijo con Bahar y por eso le ha sentado como un jarro de agua fría descubrir que el embarazo debía interrumpirse porque amenazaba la vida de la madre.

Rengin ha sido la encargada de comunicarles a Bahar y a Evren que se trataba de un embarazo ectópico, lo que significa que éste se produce fuera del útero y no hay viabilidad para continuar adelante con el proceso.

Aunque Evren ha intentado mantener la compostura delante de Bahar, se ha desahogado con su amigo Tolga, lamentándose de la mala suerte que siempre tiene cuando quiere formar una familia.

Tolga ha intentado animarle recalcándole que Bahar es su familia y que poder estar con ella y que esté bien es lo más importante, pero el dolor del doctor en estos momentos es muy fuerte. ¿Logrará superarlo al lado de la mujer que ama?