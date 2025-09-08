Luz y Luis hablan sobre la crisis que está pasando su matrimonio... ¡Pero él le oculta la verdad!

El matrimonio entre Luz y Luis está pasando por un bache.

A pesar de que el perfumista no le ha contado aun a su mujer lo que sucedió con Cristina en el laboratorio, Luz ha querido hablar con él sobre los problemas matrimoniales que tienen.

"No era esto con lo que soñábamos", le ha dicho ella a él muy dolida. Ya que durante su noviazgo tenían mucha más conexión y sueños en común.

La doctora se ha lamentado: "¿Qué nos ha pasado?"

Luis ha achacado sus problemas a la vida que llevan cada uno, sus trabajos y obligaciones... Pero confía en que tras esta charla puedan arreglarlo.

¿Qué pasará cuando Luz se entere de su beso con Cristina?