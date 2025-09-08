Capítulo 388 de Sueños de libertad; 8 de septiembre: nuevos problemas en Perfumerías de la Reina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Don Pedro y Digna han tenido un nuevo enfrentamiento porque la matriarca le haya confesado a Joaquín toda la verdad sobre lo que él les ha hecho.

En perfumerías de la Reina, una inspección sanitaria complica aún más la crisis de la empresa. Marta, Andrés y Gabriel intentan solucionarlo pero no es tan fácil. ¿En qué quedará todo?

Irene confirma la grave enfermedad de su hermano y se debate entre el perdón o seguir distanciada de él por lo todo lo que le ha hecho.

Damián ha buscado el apoyo de Manuela tras su enfrentamiento con Tasio en la cena familiar.

Por su parte, Andrés empieza a ver la manipulación de María sobre Julia. ¿Hablará con ella para que deje de manipularla?

