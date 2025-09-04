Bahar saca su lado más dulce y sorprende a Evren con un despertar muy romántico

En Renacer, Evren ha amanecido con la mayor de las sorpresas en su día libre. Nada más abrir los ojos, encontró varias notas románticas que Bahar había repartido por el apartamento, guiándole hasta un desayuno preparado con esmero y un mensaje lleno de ternura en la ventana.

El gesto emocionó tanto a Evren que no dudó en llamarla de inmediato. La complicidad entre ambos es evidente y se refuerza ahora con la gran noticia: Bahar está embarazada. Aunque la noticia la dejó sin palabras, Evren no puede ocultar su felicidad.