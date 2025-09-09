Efsun suelta la bomba: ¡destapa el embarazo de Bahar delante de toda la familia!

Efsun se ha encontrado con Timur en un bar y lo ha visto especialmente afectado. Ha sido en ese momento cuando él le ha aclarado que no solo es porque Bahar y Evren vayan a casarse, sino porque también están esperando un hijo.

Impactada con la noticia, la madre de Seren ha aparecido en la fiesta de pedida que se estaba celebrando en casa de Bahar para darle la enhorabuena sin saber que prácticamente nadie de la familia conocía todavía la noticia.

“Estaría bien que montáramos una guardería. De tanto pasar tiempo juntas la nuera y la suegra, parece que se han contagiado. Espero que tenga un bebé muy sano”, ha soltado Efsun en mitad de la celebración, dejándoles a todos claros que Bahar está embarazada.

Ante el impacto de todos, Gülçiçek ha comenzado a encontrarse mal y ha notado que le faltaba el aire. Esta bomba ha desestabilizado a todos y ni Bahar ni Evren saben cómo controlar la situación.