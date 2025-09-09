Los hijos de Bahar le reprochan su inconsciencia: “Esto tirará por la borda todo tu trabajo”

Efsun ha soltado la bomba en mitad de la fiesta de pedida de Evren y Bahar: ha dejado claro delante de toda la familia que la médica está esperando un niño y la noticia no ha sentado bien a la mayoría de los asistentes.

Umay y Uras han querido hablar con su madre a solas ya que no terminan de asimilar la situación. “Hemos intentado apoyarte, pero todo tiene un límite”, le ha recriminado la benjamina a su madre.

Ninguno de los dos jóvenes entiende la inconsciencia de su madre para plantearse tener un bebé en estos momentos de su vida y le advierten de las posibles consecuencias: “Esto tirará por la borda todo tu trabajo. No podrás volver a ser doctora”.

Bahar ha intentado aguantar la compostura delante de sus hijos, pero la situación le ha sobrepasado. Una vez más, parece que ella no tiene derecho a cometer errores. ¿Mejorará la relación con sus hijos cuando las aguas se calmen?