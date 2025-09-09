Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 8 de septiembre

Los hijos de Bahar le reprochan su inconsciencia: “Esto tirará por la borda todo tu trabajo”

Ni Umay ni Uras entienden cómo su madre se plantea tener otro bebé en el momento de su vida en el que se encuentra.

Patri Bea
Publicado:

Efsun ha soltado la bomba en mitad de la fiesta de pedida de Evren y Bahar: ha dejado claro delante de toda la familia que la médica está esperando un niño y la noticia no ha sentado bien a la mayoría de los asistentes.

Gülçiçek anima a su hija a casarse con Evren: “Tienes que darle una oportunidad”

Umay y Uras han querido hablar con su madre a solas ya que no terminan de asimilar la situación. “Hemos intentado apoyarte, pero todo tiene un límite”, le ha recriminado la benjamina a su madre.

Ninguno de los dos jóvenes entiende la inconsciencia de su madre para plantearse tener un bebé en estos momentos de su vida y le advierten de las posibles consecuencias: “Esto tirará por la borda todo tu trabajo. No podrás volver a ser doctora”.

Bahar ha intentado aguantar la compostura delante de sus hijos, pero la situación le ha sobrepasado. Una vez más, parece que ella no tiene derecho a cometer errores. ¿Mejorará la relación con sus hijos cuando las aguas se calmen?

