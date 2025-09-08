Cristina le confiesa a Claudia su beso con Luis y ella le regaña: "No te conviene enamorarte de un hombre casado"

Cristina le ha confesado a Claudia su beso con Luis tras conseguir crear el perfumen de Lavanda de la Reina.

La joven, avergonzada, le ha comentado a su amiga que está un poco confundida... ¡Claudia se ha quedado sin habla!

¿Cómo se le ocurre liarse con su jefe? Además, que es un hombre casado... ¡No es buena idea!

Cristina le ha asegurado que ya estaba todo aclarado con el perfumista y no ha sido nada. Pero, ¿lo ha dicho para autoconvencerse? ¿O realmente ese beso no ha significado nada más?

¿Hará caso al consejo de Claudia y se alejará de Luis?