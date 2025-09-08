Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 388

Cristina le confiesa a Claudia su beso con Luis y ella le regaña: "No te conviene enamorarte de un hombre casado"

La joven le cuenta a su amiga lo que pasó con el perfumista y Claudia la reprime, no debe enamorarse de un hombre casado y que encima es su jefe.

Cristina

Ana Bermejo Lillo
Cristina le ha confesado a Claudia su beso con Luis tras conseguir crear el perfumen de Lavanda de la Reina.

La joven, avergonzada, le ha comentado a su amiga que está un poco confundida... ¡Claudia se ha quedado sin habla!

¿Cómo se le ocurre liarse con su jefe? Además, que es un hombre casado... ¡No es buena idea!

Cristina le ha asegurado que ya estaba todo aclarado con el perfumista y no ha sido nada. Pero, ¿lo ha dicho para autoconvencerse? ¿O realmente ese beso no ha significado nada más?

¿Hará caso al consejo de Claudia y se alejará de Luis?

Cristina

Damián

Damián se desahoga con Manuela y ella le consigue sacar una carcajada: "Usted no es un mal hombre"

Ferit

“Siempre te querré”: Ferit entrega a Seyran el anillo que diseñaron juntos como recuerdo de su amor

Julia VS Samantha Siqueiros: ¿iguales o polos opuestos?

Esta noche en Renacer: las ilusiones de Evren con ser padre podrían desvanecerse
Ferit
Capítulo 52

Ferit, contra su voluntad: deberá humillar a Seyran delante de todo el país y se marchará para siempre de la casa de los Korhan

El joven no ha tenido otra opción que seguir las ordenes de su abuelo y deshonrar a su mujer delante de todos.

Seyran
Capítulo 52

“Solo te importa el dinero”: Suna acusa a Seyran de traicionar a su familia tras su entrevista en televisión

Seyran ha contado la verdad en televisión, pero no esperaba la reacción de su hermana. Suna la acusa de haber destrozado a la familia y asegura que solo lo ha hecho por dinero.

Suna y Abidin

“No tengo a donde ir”: Suna se derrumba en los brazos de Abdin… ¡y casi se besan!

Suna y Pelin

“¡Te mataré!”: Suna pierde el control y pone en peligro el embarazo de Pelin

Ferit

“No sabes amar”: Ferit estalla contra Seyran tras su confesión en televisión

