Capítulo 388
Cristina le confiesa a Claudia su beso con Luis y ella le regaña: "No te conviene enamorarte de un hombre casado"
La joven le cuenta a su amiga lo que pasó con el perfumista y Claudia la reprime, no debe enamorarse de un hombre casado y que encima es su jefe.
Cristina le ha confesado a Claudia su beso con Luis tras conseguir crear el perfumen de Lavanda de la Reina.
La joven, avergonzada, le ha comentado a su amiga que está un poco confundida... ¡Claudia se ha quedado sin habla!
¿Cómo se le ocurre liarse con su jefe? Además, que es un hombre casado... ¡No es buena idea!
Cristina le ha asegurado que ya estaba todo aclarado con el perfumista y no ha sido nada. Pero, ¿lo ha dicho para autoconvencerse? ¿O realmente ese beso no ha significado nada más?
¿Hará caso al consejo de Claudia y se alejará de Luis?
