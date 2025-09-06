Antena 3 LogoAntena3
"No te cases": Timur intenta evitar la boda de Bahar y Evren en los próximos capítulos de Renacer

El padre de Umay y Uras hará todo lo posible por evitar que su exmujer vuelva a casarse y sufrirá un infarto que pondrá en riesgo su vida. El lunes y el martes, a partir de las 22:50h en Antena 3.

Patri Bea
Publicado:

Bahar ha decidido casarse con Evren a pesar de que las dudas todavía le invaden. Además, acaba de enterarse que está embarazada y parece que al doctor le hace mucha ilusión ser padre por primera vez con la mujer a la que ama.

A pesar de que saben que se aman, a Umay y a Uras no les hace especial ilusión que su madre vuelva a casarse, pero a quién menos gracia le hace este compromiso es a Timur, quien se arrepiente de todos los errores cometidos en el pasado y quiere recuperar a Bahar.

En los próximos episodios de Renacer, veremos cómo Timur se presenta en la ceremonia de compromiso para intentar convencer a Bahar de que no se case con Evren. Las dudas volverán a invadir a la médica, quién, además, tendrá que hacer frente a una complicada situación. ¡No te pierdas los nuevos capítulos, lunes y martes a partir de las 22:50h en Antena 3!

