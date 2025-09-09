Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 9 de septiembre

Bahar deja a Evren plantado en el altar mientras a Timur le da un infarto: “No puedo hacerlo”

En el último momento, la madre de Umay y Uras decide no casarse con el hombre que aparentemente ama y se marcha de la sala destrozada.

Patri Bea
Publicado:

Bahar ha llegado al día de su boda con demasiadas cosas en su cabeza: el embarazo ectópico que no ha podido seguir adelante, los constantes intentos de Timur por recuperarla y la propuesta que a Evren le llegó para trabajar en Estados Unidos.

Precisamente por eso, Bahar se ha quedado completamente bloqueada cuando ha tenido que responder en mitad de la ceremonia si quería unirse a Evren en matrimonio. “No puedo hacerlo”, ha acabado diciendo con lágrimas en los ojos.

Todo el mundo se ha quedado en shock con la respuesta de Bahar y ella se ha levantado buscando escapar de la incómoda situación que acababa de vivir. Evren se pensaba que se trataba de una broma, pero pronto se ha dado cuenta de que algo importante ha pasado por la cabeza de su prometida.

Mientras esto ocurría, Timur se ha caído desplomado en el baño. Todo indica ha que podría tratarse de un infarto provocado minutos después de su tensa conversación con Bahar. ¿Se pondrá bien?

Series

La madre de Joaquín y Luis ha descubierto la cara más oscura y violenta de su marido.

