La bonita historia de amor que se ha quedado sin final feliz: así se enamoraron Çagla y Tolga en Renacer

La historia de amor de Çagla y Tolga nos ha ido conquistando con el paso del tiempo porque se ha ido cocinando a fuego lento y los dos se han apoyado y comprendido mutuamente en los problemas a los que han tenido que enfrentarse.

Tolga llegó al hospital para ocupar una plaza de psiquiatra cuando su hermano Tura todavía era jefe médico y allí conoció a Behar y a su mejor amiga, Çagla, con la que pronto congenió e hizo buenas migas.

A Çagla comenzó a gustarle mucho Tolga y notaba que era recíproco, sin embargo lo notaba distante y se formó un muro entre ellos que, por un momento, parecía que iba a impedir que avanzasen.

Tolga decidió sincerarse con la mejor amiga de Bahar y compartió con ella la tragedia que le había marcado en su pasado: su exmujer y su hija tuvieron un accidente de tráfico hace diez años, la pequeña no sobrevivió y su expareja vive ingresada en un centro y no volvió a ser la misma.

Compartir esa parte tan importante de su vida provocó que Tolga y Çagla se unieran cada vez más, hasta el punto de que decidieron comenzar una relación. Su hermano Tura les dio más de un problema, pero su amor fue más fuerte.

Algo que a Çagla le inquietaba era compartir con Tolga sus problemas de fertilidad, pensaba que eso podía frenar al psiquiatra a la hora de querer tener un futuro con ella, pero nada más lejos de la realidad.

Tolga aprovechó el momento en el que Çagla se sinceró con él para dedicarle unas bonitas palabras y proponerle matrimonio. ¡Menuda escena más romántica y cómplice nos regalaron!

Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Tolga se subió a un avión durante la boda de Gülçiçek que se estrelló. ¿Cómo afrontará Çagla este duro golpe? ¿Cómo reaccionará su entorno?