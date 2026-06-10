En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio
Cihan intenta acercarse a Alya pero se topa con su rechazo: "Solo intento hacer algo bueno por ti"
Después de que Cihan decidiera quitar el sofá verde donde la doctora dormía cada noche para obligarla a usar la cama, la tensión entre los dos ha vuelto a estallar. Alya sigue empeñada en mantener las distancias a toda costa, rechazando cualquier cosa que venga de su marido.
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Al ver que su esposa sigue completamente cerrada en banda y protestando por la retirada del mueble, Cihan, cansado de que ella malinterprete cada uno de sus movimientos, ha querido dejarle claro que su única intención es que descanse bien: "Alya, solo intento hacer algo bueno por ti, ¿no lo ves? ¿Eh?".
Pero la doctora no está dispuesta a dar el brazo a torcer tan fácilmente y le ha reprochado su actitud mandona, asegurando que nada de esto funciona si viene impuesto por la fuerza: "No, si me obligas". Es evidente que Cihan sufre viéndola en esa situación, por lo que le ha pedido un voto de confianza para poder convivir en paz: "¿Y si aceptas la situación? Acéptala para que deje de preocuparme cada vez que cruzo esa puerta".
A pesar de haberla empujado a la cama la noche anterior para que dejara de dormir en el suelo, el líder de los Albora ha querido defenderse, asegurando que jamás querría hacerle daño ni forzar las cosas entre ellos: "No te he obligado. No lo hago. No te he tocado. Ni lo intento". Una conversación cargada de orgullo donde, una vez más, queda claro lo mucho que a Cihan le importa Alya aunque sea incapaz de admitirlo.
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